東京スカイツリーでエレベーターが停止した事故を受け、運営会社は原因を調べるためきのうに続き、きょうも臨時休業すると発表しました。【映像】東京スカイツリー周辺の様子東京スカイツリーでおととい、エレベーター2基がとまり、このうち1基で20人が6時間近く閉じ込められました。運営会社はきのう、東京スカイツリーを臨時休業にして原因を調べていましたが、調査を続ける必要があると判断し、きょうも臨時休業すること