明星食品は2月12日、本社近隣の千駄谷小学校（東京都渋谷区）で社員による出張授業「もぐもぐClassroom」を実施し、小学5年生の児童56人（28人×2クラス）が自ら考案したオリジナルカップ麺のデザインを発表した。2022年からCSV経営の一環で行っている地域共創プロジェクト。「地域とのつながりを深め、明星食品のファンを増やすこと」を目的としている。今期は6月、9月に「フードロス」、12月に「デザイン」をテーマに実施。4