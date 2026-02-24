元野良猫と柴犬が一緒に過ごす穏やかな時間が、多くの人の心を掴んでいます。種族を超えてそっと寄り添い、並んで眠る何気ないひととき--。その光景が“尊すぎる”と話題になっています。投稿は記事執筆時点で22万再生を突破。「幸せで温かい空間ですね」「カワイイしかない♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：元野良猫が『犬と一緒に眠った』結果→お互いに身を委ねて…あまりにも尊い『寝姿』】