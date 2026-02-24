即席麺を使ったアイデアレシピを競う「インスタントラーメンオリジナル料理コンテスト 全国大会」が2月15日、服部栄養専門学校（東京都渋谷区）で開かれ、応募総数715作品の中から書類審査で選ばれた13人が料理の腕をふるった。主催は日本即席食品工業協会（井田純一郎理事長）で24回目。農林水産省、日本栄養士会などが後援。「このアイデアレシピを“真似してみたい！作ってみたい”」をテーマに、即席麺の特徴である「簡単