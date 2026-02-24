ブンデスリーガ1部昇格へ、ドイツの名門シャルケでは39歳のベテランFWエディン・ジェコが早くも救世主となっている。ジェコは今冬にフィオレンティーナから加入し、21日に行われたブンデスリーガ2部第23節のマクデブルク戦でも1ゴール1アシストと活躍。チームは5-3で勝利しており、ジェコはこれで加入から5試合で4ゴール3アシストの大暴れだ。チームは2位ダルムシュタットをかわして再び首位に浮上していて、このまま首位を守るう