近年は男子サッカーのゲームを女性審判が担当するケースも増えているが、ブラジル・サンパウロ州の戦いであるパウリスタンにて物議を醸す発言があった。問題となったのは、22日に行われたパウリスタン準々決勝のレッドブル・ブラガンチーノVSサンパウロの一戦だ。この試合で主審を担当したのは、ブラジルの女性審判であるダイアネ・ムニス。試合は2-1でサンパウロが勝利したが、試合終了直後には敗れたブラガンチーノの一部選手た