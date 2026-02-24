ミニ新幹線延伸の「口火を切る」材料に並行する国道のトンネル工事で2026年1月まで長期運休していた赤字ローカル線を“ミニ新幹線”に転換しようと、地元の自治体や経済界が声を上げています。なんと現状は「陸の孤島」だと自虐するチラシまで作り、熱量いっぱいにPR活動を繰り広げています。 【あれ？食い違う？】これが山形の「3つの新幹線延伸」構想です（地図／写真）松尾芭蕉の俳句「五月雨を 集めて早し 最上川」で有名