プレミアリーグ第27節が23日に行われ、エヴァートンとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。クラブOBであるマイケル・キャリック暫定監督のもとで好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。前節はウェストハムと引き分け、連勝が「4」でストップしたが、キャリック体制では5試合負けておらず、3位アストン・ヴィラと「5」ポイント差の4位につけている。今節は8位エヴァートンのホームに乗り込み、2試合ぶりの白星