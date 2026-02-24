敷金の精算で鍵交換費用が引かれると、二重取りに感じることがあります。 ただ、鍵交換は入居時と退去時で意味が違うことがあり、どちらも発生し得ます。大事なのは、退去時の控除が何の理由で、契約書のどの条項に基づくかを確かめることです。 二重に見えるのは、入居時の安全対策と退去時の原状回復が混ざるから 入居時の鍵交換は、前の入居者が合鍵を持っている可能性をゼロにできないための安全対策として設定