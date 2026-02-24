ガソリン代が月1万5000円まで増えると、少しの改善でも家計には効きます。エコモードと週1回のまとめ買いは、どちらも燃費改善の方向に働きやすい一方で、やり方を間違えると効果が薄くなることもあります。 結論は、エコモードよりも運転の仕方と走行距離の削減のほうが効きやすく、まとめ買いは有力です。押さえるべきポイントを整理します。 燃費改善で一番効くのは急発進を減らすこと。ふんわり発進