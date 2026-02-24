「驚異の16歳」と形容された道休蓮は、モード誌『SPUR』（2025年3月号）の表紙を飾り、華々しいモデルデビューを果たした。2008年生まれ。現在17歳。2007年に結婚、2012年に離婚を報告したメジャーリーガーのダルビッシュ有と実業家の紗栄子の息子として知られる。まさに逸材。2025年末にはダルビッシュ有とのツーショット写真が話題になった。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。◆「16歳の超新星」モデル・道休蓮2008