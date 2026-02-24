米ホワイトハウスで記者会見するトランプ大統領（中央）＝20日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は24日午前0時1分（日本時間24日午後2時1分）、連邦最高裁が違法と判断した「相互関税」に代わる新たな関税を発動する。布告によると、通商法122条に基づき日本を含む全世界を対象に150日間、10％を課す。トランプ大統領は15％に引き上げると表明しており、なお不透明感が残る。高関税路線の維持で、貿易摩擦の継