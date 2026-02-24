タフな外装や歴代初シートが生むやわらかな個性2026年2月現在、軽自動車需要は引き続き堅調に推移しています。維持費の負担を抑えつつも、自分らしさを感じられる一台を選びたいという志向が強まり、実用性に加えて“個性”を重視する動きも広がっています。そうした流れのなかで、2024年9月に登場した「N-BOX JOY」は、日常の使いやすさを大切にしながらも、さりげなく個性を表現できるモデルとして存在感を示しています。【