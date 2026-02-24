俳優の市原隼人が１８日付で自身のＳＮＳを更新。ニット越しにも分かる胸板を披露した。「小さな子供の手を引いて歩く親子を見ると涙がでそうになる、愛情や優しさをもって色々な壁を乗り越えているのかな、なんて想像してみながら、ふと、誰かを笑い者にしたり、誰かを傷つけるエンターテイメントには背を向けていたいと思った。」と投稿。続けて「人道的でありたい。時に狂気、狂乱はあるけども…なんて思いながら散歩して