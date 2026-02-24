お笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣が２２日付で自身のインスタグラムを更新。相方の山崎弘也と仲良くステーキを食べる様子をアップした。「肉を食う沖縄で仕事でコンビでミディアムで好きな店で」と投稿。互いにステーキを頼み、笑顔で写るツーショットを公開した。この投稿に「２人一緒だとほんと嬉しい♥」「２人のお肉の量の差よ」「最高の写真」「コンビの仲良しツーショットありがとうございま