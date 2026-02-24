ヤバい！ゴシック調の雑貨を飾っている【ヤバい風水】 玄関には誰もが心地よい空間づくりが吉 玄関は家の顔であり、その人を表す鏡のようなものです。ドクロやゴシック調のダークな雰囲気のインテリアが好みという人もいますが、玄関に飾るのはおすすめできません。玄関は様々なお客さまをお迎えする場所で家族みんなが使う場所なので、風水的には自然の光が降り注ぎ、風通しがよく、余計なものが置かれていないことが理想