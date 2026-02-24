東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値154.65高値155.07安値154.00 156.22ハイブレイク 155.64抵抗2 155.15抵抗1 154.57ピボット 154.08支持1 153.50支持2 153.01ローブレイク ユーロドル 終値1.1785高値1.1835安値1.1775 1.1882ハイブレイク 1.1858抵抗2 1.1822抵抗1 1.1798ピボット 1.1762支持1 1.1738支持2 1.1702ロ&#12