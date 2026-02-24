東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.65高値9.70安値9.61 9.79ハイブレイク 9.74抵抗2 9.70抵抗1 9.65ピボット 9.61支持1 9.56支持2 9.52ローブレイク シンガポールドル円 終値122.13高値122.45安値121.85 123.04ハイブレイク 122.74抵抗2 122.44抵抗1 122.14ピボット 121.84支持1 121.54支持2 121.24ローブレイ