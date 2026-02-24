東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7056高値0.7112安値0.7049 0.7159ハイブレイク 0.7135抵抗2 0.7096抵抗1 0.7072ピボット 0.7033支持1 0.7009支持2 0.6970ローブレイク キーウィドル 終値0.5956高値0.6004安値0.5952 0.6041ハイブレイク 0.6023抵抗2 0.5989抵抗1 0.5971ピボット 0.5937支持1 0.5919