トランプ政策により対中関税引き下がる見通し、米中関係安定化期待 きょうから中国市場が再開するが株安は一時的になるかもしれない。 トランプ米大統領による新たな関税警告を受け、きのうの米株は大幅下落したことからアジア株・欧州株も下落して始まる可能性がある。ただ、中国は景気支援策期待や春節大型連休中の消費回復の思惑から下値では買い戻しが入る可能性がある。また、対中関税引き下げもポジティブ材料だ。