米株価指数先物時間外取引やや反発、対中関税引き下げ好感 東京時間08:20現在 ダウ平均先物MAR 26月限48910.00（+61.00+0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6861.75（+10.25+0.15%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24809.50（+46.75+0.19%） 米株は時間外でやや反発、中国市場再開を前に買い戻されている。 トランプの新たな関税15%警告により対中関税は引き下がる見通しで、3月末の米中首脳会談で二国間の