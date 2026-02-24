大阪3月限ナイトセッション 日経225先物56740-100 （-0.17％） TOPIX先物3829.0+24.5 （+0.64％） シカゴ日経平均先物56780-60 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 23日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。トランプ米大統領が関税措置を違憲とする米最高裁の判断を受けて、新たに打ち出した関税措置を巡る不透明感が重荷になった。また、AI（人工知能）開発新