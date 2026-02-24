アメリカで「相互関税」などが違法と判断され、トランプ大統領が代わりの「追加関税」を表明したことを受け、欧州議会はアメリカと合意していた貿易協定の承認を延期しました。【映像】ランゲ委員長の様子欧州議会通商委員会のランゲ委員長は23日、去年、EU＝ヨーロッパ連合とアメリカが合意していたアメリカの工業製品への関税撤廃を含む、貿易協定の承認を延期すると発表しました。アメリカの連邦最高裁が「相互関税」など