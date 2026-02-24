19歳・大学1年生の次世代アーティストao（読み：アオ）が、3月11日に約2年ぶりとなる新曲「痛い膝」をリリースすることを発表した。さらに同楽曲が、FODオリジナルドラマ『コントラスト』主題歌になることも決定している。aoはこれまでに東京・大阪・名古屋国際工科専門職大学CMソング（2023年8月リリース「ENCORE」）、Netflixシリーズ「陰陽師」エンディング主題歌（2023年11月リリース「kioku」）、ハーゲンダッツTCVM「本日、