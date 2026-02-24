【ダンイーデン（米フロリダ州）共同】米大リーグは23日、各地でオープン戦が行われ、ブルージェイズの岡本はフロリダ州ダンイーデンでのメッツ戦に「6番・三塁」で出場し、二回に初本塁打となる2ランを中越えへ放った。2打数1安打2打点。チームは3―4で敗れた。ホワイトソックスの村上はロッキーズ戦に「3番・指名打者」で出場し、八回に二塁打を放つなど4打数2安打だった。ホワイトソックス傘下のマイナーに所属する西田は五