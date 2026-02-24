きのう夜からきょう未明にかけて、埼玉県ふじみ野市で住宅が全焼する火事が相次ぎ、あわせて4人がけがしました。きのう午後10時ごろ、ふじみ野市富士見台の木造2階建て住宅で「白煙がひどく、焦げ臭い」と近くに住む女性から110番通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅が全焼したほか、この家に住む90代の夫婦が軽いやけどを負いました。この火事からおよそ2時間後にも