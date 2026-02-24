楽天ステイは、「Rakuten STAY あわら温泉」を2月27日に開業する。建物は地上5階建て。客室は定員6名と4名の各2タイプ全23室。室内には自家源泉の浴槽やテラス、畳スペースとIHヒーター付きダイニングテーブルを備え、一部客室にはサウナや水風呂、大画面スクリーンとプロジェクターを設置する。愛犬2頭まで一緒に宿泊できるドッグフレンドリールーム5室では畳を採用し、足洗い場を設け、室内にはケージやペット用ベッド、フードボ