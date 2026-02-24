ドジャースの奥さま達で構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが２３日（日本時間２４日）、新規投稿され、キャンプ地での集合写真が公開された。「ハロースプリングトレーニング‘２６」と記されてアップされた集合写真。チームは現在、アリゾナ州グレンデールでスプリングトレーニングを行っており、選手の夫人や子どもたちなど家族も帯同している。スミスのカラ夫人は長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンち