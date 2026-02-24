「オープン戦、ヤクルト４−１広島」（２３日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）扇の要としての役割を堂々と全うした。広島・二俣翔一内野手（２３）が１軍の対外試合で初めて捕手として出場。スタメンに名を連ね、最後までマスクをかぶった。敗戦の中で背番号９９が見せた奮闘は、チームにとって大きな収穫となった。「９番・捕手」で起用され、今季から先発に挑戦している栗林とバッテリーを組んだ。「リードが変化球に偏