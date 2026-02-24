「広島春季キャンプ」（２３日、沖縄）広島・森下暢仁投手（２８）が２３日、コザしんきんスタジアムで行われた１軍残留練習でシート打撃に登板。打者１０人に対し、被安打２、１四球、３奪三振と順調な調整ぶりをアピールし、「しっかり腕を振りながらやれたのでよかった」と確かな手応えを口にした。１巡目は先頭のファビアンからモンテロ、秋山と三者連続三振を奪う圧巻の内容。大瀬良の登板を挟んで上がった２度目のマウ