高齢になっても心身ともに若々しくいる秘訣は何か。95歳の現役歌舞伎役者・市川寿猿さんは「自分の足で歩き続けることを何より大切にして、新しいことにも挑戦し続けている。満足したら終わりだと思っている」という。精神科医・和田秀樹さんの著書『80歳の壁を超えた人たち』（幻冬舎新書）から、市川さんの健康の秘訣を紹介する――。撮影＝杉田裕一（左）市川寿猿さん（右）和田秀樹さん - 撮影＝杉田裕一■肉は「生の部分が