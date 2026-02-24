燃費が2倍と聞くと魅力的ですが、節約になるかは燃費だけで決まりません。年間の走行距離、ガソリン価格、そして乗り換えにかかる差額で損益が分かれます。さらに、カタログ燃費は運転や条件で変わるため、実際の改善幅は人によって上下します。考え方を数字で整理します。 まずは燃料代の差を計算し、次に車両価格差を割って回収年数を出す 前提を置きます。今の実燃費が12km/Lで、ハイブリッドで24km/Lまで伸びると仮定