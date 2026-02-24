広島のドラフト1位・平川蓮がマルチ安打で対外試合6戦連続安打広島のドラフト1位・平川蓮外野手（仙台大）が23日、沖縄・浦添で行われたヤクルトとのオープン戦に「1番・中堅」で先発出場し、マルチ安打をマークした。オープン戦打率.429となり「どうなってんの、この新人くん」「平川蓮何者？なんか見るたびにヒット打ってる」とファンを驚かせている。初回の第1打席に左腕・山野のカーブを右前に運ぶヒット。5回2死からは