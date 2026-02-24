せっかく恋のチャンスがあっても、ちょっとしたことで男性にがっかりされてしまうことがあります。では、女性のどういったところに男性はがっかりしてしまうのでしょうか。そこで今回は、「男性が『いい線いってるのに、何か惜しい！』と感じる女性の特徴」をご紹介します。【１】話しやすい相手だけど、言葉遣いが悪い。「だんだん男友達と話しているような気分になる。」（１０代男性）など、言葉遣いが悪いと、恋愛の対象として