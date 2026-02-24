リンクをコピーする

【マジンガーZ（デフォルムド・ワールド）】 2月28日8時より販売開始 順次発送（初回40個） 3月下旬以降発送（2次製造分） 価格：13,200円 タイムリミットは、新興フィギュア・メーカーであるココパスタジオのSDフィギュア、「マジンガーZ（デフォルムド・ワールド）」を直販サイト「タイムリミット・フィギュア」