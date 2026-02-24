24日（火）全国的に春の陽気。午後は西日本で次第に雨が降るでしょう。＜24日（火）の天気＞日本付近は高気圧に覆われています。北海道北部は午前中まで雪の降るところがありますが、そのほかでは日中は日差しの届くところが多いでしょう。前日までの極端な暖かさではないものの、春を感じる過ごしやすい陽気になりそうです。花粉症の方は念入りに対策しましょう。午後になると、西から前線がのびてきて、前線上を低気圧が進む予想