24日午前8時4分ごろ、福島県、埼玉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は富山湾で、震源の深さはおよそ270km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の浪江町、埼玉県の加須市です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県浪江町□埼玉県加須市気象庁の発表に基づき、地域ご