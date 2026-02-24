6人組ボーイズグループ・RIIZEが21日、22日、23日の3日間にわたって、自身初となる東京ドームでのライブ『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を開催。K-POP男性グループとしてデビュー最速での東京ドーム公演となり、３日間で12万人を動員した。【ライブ写真】BRIIZEを見渡して…楽しそうなRIIZEステージサイドから天井近くまで、BRIIZE（ファンネーム）の持つファンライトのオレンジ色