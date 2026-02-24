元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、22日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。かまいたちの濱家隆一から次々とロケ中の“不満”を指摘される一幕があった。この日、レギュラーの一茂とかまいたちの濱家、山内健司の3人は東京・GINZAの高級コーヒー店を訪れた。さまざまなトークに花を咲かせている中で、濱家が「年次重ねると、我々もこう、“下（の後輩ら）”から言われなくなっちゃうじゃないですか。言