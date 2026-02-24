大胆なデザイン変更にビックリ！スズキの軽トラック「キャリイ」「スーパーキャリイ」がマイナーチェンジを果たし、2026年1月23日に発売されました。今回の改良では、「いい顔で働く。いい顔で遊ぶ。」というキャッチフレーズとともに、シリーズ全車のフロントフェイスを“キリっと精悍”なイメージへと刷新しています。【画像】超カッコいい！ これが13年越しに大幅刷新したスズキの「“新型”軽トラック」です！ 画像で見る