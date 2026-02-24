私はミナミ。同居の義母に、思いきって不機嫌になる理由を尋ねてみました。すると、「自分でもわからないけれどイライラするときがある」と告白されました。どうすればいいか聞いても明確な返答はなく、解決策が見つかりません。なんだか振り出しに戻った気持ちです……。義母の苦悩も理解できますが、解決策が見つからないのであれば、私もどうしたらいいのかわかりません。誰か、他の人に相談してみたほうがいいのでしょうか……