福山市で飼育されていた絶滅危惧種のアムールヒョウが愛媛の動物園に移ることになり壮行会が開かれました。■子ども「ラムちゃん バイバイ」福山市立動物園で飼育されているアムールヒョウの「ラム」です。2020年にやってきましたが、この度、種の保存や管理計画により愛媛県の「とべ動物園」に移ることになりました。最後の公開となった22日、壮行会が開かれ「ラム」との別れを惜しんで多くの来園者が訪れました。壮