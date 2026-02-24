米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【最新】大健闘！岩井千怜の最新1Wスイング世界ランキング1位のジーノ・ティティクルが地元でツアー通算8勝目を挙げ、ポイントレースでも6ランクアップし、首位に躍り出た。開幕戦を制したネリー・コルダ（米国）は2位に後退。そして同大会で1打差の2位で終えた岩井千怜が、24ランクアップの3位と大きく順位を上げた。4位に