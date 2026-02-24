【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,804.06 ▼821.91（2/23）NASDAQ：22,627.27 ▼258.80（2/23） 1.概況 20日の米国市場は主要3指数が揃って上昇しました。米連邦最高裁がトランプ米政権の関税政策を違憲と判断したことが相場の支えとなりました。一方で、トランプ米大統領は代替案として、すべての国・地域に最大15％の関税を新たに課すと発表しました。週明け23日の米国市場は主要3指数が