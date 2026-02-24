大リーグ公式サイト「MLB.com」は23日（日本時間24日）、メッツのフアン・ソト外野手（27）のMVP獲得にかける思いを報じた。MVPの受賞経験がないソトにとって、栄誉を手にするために上回らなければならない存在がドジャースのスター、大谷翔平。ソト自身も十分に理解している。”I’mgoingtobethereeveryyeartoo.So，hebetterkeepdoingwhathe’sdoingbecauseI’mcoming.”（大谷が争いの