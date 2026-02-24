イランとアメリカとの次回の協議で暫定合意の可能性が報じられる中、イラン外務省は「根拠がない」という考えを示しました。【映像】イラン外務省報道官の様子イラン外務省の報道官は23日、一部のメディアがアメリカとの次回協議で暫定合意に達する可能性があると報道したことについて「根拠がない」と語りました。「イランの制裁解除と核問題に関する見解は明確であり、アメリカの見解も十分に理解している」と明らかにしてい