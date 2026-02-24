フルート奏者でモデルのCocomiさん（24）が2026年2月19日、自身のインスタグラムを更新。レザーのミニスカコーデを披露した。Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女として知られる。妹はモデルで俳優のKoki，さん。海をバックにCocomiさんは、「blue」とコメントを添え、レザーのミニスカとロングブーツ合わせたコーデや海辺を散策する姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、キャップをかぶり、