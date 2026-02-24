家やオフィスで「森林浴」を再現する 癒しとひらめきをもたらす「ゆらぎ」 森林浴には、人の心身を癒す不思議な力があります。その秘密は、自然界に存在する「ゆらぎ」にあります。木々の葉が風に揺れる様子、小川のせせらぎ、鳥のさえずり、木漏れ日、そよ風――それらはすべて、規則的なように見えて完全には一定でない「不規則な規則性」を持っています。これが「ゆらぎ」です。森の中に入ったときに、独特のリラ