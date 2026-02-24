【本日の見通し】ドル円は混乱一服、次の流れを探る展開へ 米連邦最高裁判所による相互関税の違法判決を受けて、週明けの市場はいったん混乱した。トランプ大統領が新たな代替関税を発表、さらにその関税率引き上げに言及したことで、ドル売りとなる場面が見られた。 ドル円はアジア市場で154.00円を付けたものの、その後いったん買い戻しが入り、NY市場朝には先週末終値155.00円前後を回復。その後再び売りが