スピードおかずのサクサクちくわ 安くておいしく、買っておくと何かと便利な「ちくわ」を使ったトースターおかずのレシピをご紹介。あと1品欲しい！という時やおつまみに大活躍します。サクサクの食感が食欲をそそりますよ。 マヨ＆チーズがちくわに合う！ピリッと明太子がアクセント青のり入りで磯辺揚げ風おつまみにも◎カレー風味サクッ、ほくっ。ポテサラ入り味付けいろいろ、パン粉がサクサク サラダや汁物の具材に活躍す